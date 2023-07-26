أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. الصيام والدعاء والتوسعة على أهل البيت

كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أفضل الأعمال يوم عاشوراء، لافتا إلى أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، والتوسعة على الأهل يوم عاشوراء، من الأمور التي يُستحب أن يفعلها المسلم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب.

الصيام من أفضل الأعمال يوم عاشوراء

واستشهد «عبد السميع» في تصريحات له في برنامج البيت على قناة الناس، بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله، لافتا إلى أنه من أفضل الأعمال يوم عاشوراء قراءة القرآن والإكثار من الصدقات وقيام الليل.

أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. الدعاء

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من أفضل الأعمال يوم عاشوراء أيضًا، الدعاء والتضرع للمولى عز وجل، وأبرز هذه الأدعية: «يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك».