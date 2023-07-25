خالد الجندي: صيام عاشوراء يكفر الذنوب إلا الاستيلاء على حقوق العباد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ذكرى عاشوراء الجمعة المقبل، وأعلى درجات الصيام هي صيام يوم خميس جمعة سبت، أو جمعة وسبت، أو يوم الجمعة الموافق عاشوراء.

خالد الجندي: صيام عاشوراء يكفر سنة قبله

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء: «صيام عاشوراء يكفر سنة قبله، من الصغائر وليس الكبائر، والاثنين ليس لهما علاقة بحقوق العباد، عشان ربنا يغفر لك لازم ترد حقوق العباد، والمال العام لازم تتطهر منها».

واستكمل: «هل ينفع تقول لنا هو صيام يوم يكفر سنة كاملة من الصغائر، أيوة الأمة المحمدية ربنا تصدق عليها بالعمل القليل والأجر الكبير، ده ليلة كاملة خير من ألف شهر، يعني أكثر من ألف شهر».