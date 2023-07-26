وظائف جديدة في «تعليم قنا».. اعرف المواعيد والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل الوظائف المطلوبة في محافظة قنا، موضحة عبر بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم وشروط كل منها.

وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة، والتي تضمن وظائف إشرافية ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

وأشارت إلى عدة شروط كما هو موضح بالملف المرفق ضمن إعلان الوظائف عبر هذا الرابط، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي لدي مديرية التربية والتعليم والقانون 155 لسنة 2007 م.

2- بيان حالة وظيفية إليكترونية معتمدة من جهة العمل.

1- شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين المطلوبة لشغل الوظيفة.

2- آخر تقريرين للكفاءة للعامين الدراسيين بمرتبة فوق متوسط على الأقل (2020-2021 م ) – ( 2021-2022 م )

3- إفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية وإفادة من الجزاءات عن آخر ثلاث سنوات سابقة.

التقديم على الوظائف

تقدم الطلبات والمستندات يدويا بإدارة التنسيق بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بقنا.

المواعيد

التقديم يبدأ من اليوم 26 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل.