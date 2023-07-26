وظائف جديدة في «تعليم بالمنوفية».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم، تفاصيل الوظائف المطلوبة في التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وتتضمن أسماء الوظائف والشروط والمستندات المطلوبة وطريقة ومواعيد التقديم.

الوظائف المطلوبة

وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، وبينها مديري إدارة ووكلاء إدارة ومديري مدارس ووكلاء مدارس وموجهين لعدد من المواد.

المستندات المطلوبة

تقدم معتمدة ومختومة وتشمل:

1ـ بيان حالة وظيفية موضحا به الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية إن وجدت.

2ـ. صورة معتمدة طبق الأصل للمؤهل الدراسي مع استمارة الترشح للوظيفة.

3ـ صورة من تقارير الكفاية عن العامين الأخيرين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

4ـ صورة شهادة الصلاحية لمزاولة وظائف الإدارة التعليمية.

5ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة.

6ـ بيان بالإنجازات مدعما بالمستندات.

7- بيان بمقترحات تطوير الوظيفة محددة المدة.

التقديم على الوظائف:

وحسب إعلان الوظائف يكون التقديم بإدارة تنسيق وظائف التعليم الثانوي والإعدادي بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

مواعيد التقديم على الوظائف:

يبدأ التقديم من اليوم 26 يوليو وحتى يوم 9 أغسطس المقبل.