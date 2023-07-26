«الإسكان والتعمير» يطرح وحدات سكنية بمشروع الكوثر في الغردقة.. «ستوديو- شقة- جناح»

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن طرح وحدات سكنية بمشروع الكوثر الكائن في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمكون من 3 نماذج مختلفة «ستوديو وشقة وجناح».

وأوضح بنك الإسكان والتعمير عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن مبنى الكوثر يقع على قطعة أرض رقم 235 تقسيم الكوثر –مدينة الغردقة- بالقرب من مطار الغردقة.

مميزات مشروع الكوثر

أشار بنك الإسكان والتعمير إلى أن مشروع الكوثر يحوي أعمال اللاند سكيب بالكامل، وأرضيات انترلوك، ونافورة أمام المبني، ويضم المبنى 2 مصعد كهربائي «اسانسير»، وتأتي وجهات الوحدات السكنية بتشطيب كامل، ومتميز ومداخل من الرخام الجذاب.

المساحات الموجودة في مشروع الكوثر

قال بنك الإسكان والتعمير إن مبنى الكوثر مكون من 4 أدوار سكنية بأجمالي 46 وحدة، والمساحات به تبدأ من 50 متر مربع حتى 169 متر مربع من خلال تصميم 3 نماذج مختلفة «استديو - شقة – جناح»، لافتا إلى أنها كاملة المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والتليفون، بالإضافة إلى نظام إطفاء الحرائق.

نظام السداد بوحدات مشروع الكوثر

حدد بنك التعمير والإسكان، نظام سداد وحدات مشروع الكوثر، عن طريق دفع 15٪ مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار عن وحدات الكوثر

أوضح بنك التعمير والإسكان أنه للحجز والاستفسار بشأن وحدات مشروع الكوثر يرجى التوجه إلى الإدارة العامة للتسويق الإسكاني بالعنوان التالي: ٦ ش رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على الرقم 37609917.