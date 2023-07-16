جهاز التعمير يقنن 41 عقدا زراعيا بأراضي شرق القناة في السويس غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، عن تواجد مندوب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بمقر المركز التكنولوجي، بحي الجناين لتقنين عدد 41 عقداً، للأراضي الزراعية، بشرق القناة، وذلك يومي 17 و18 يوليو.

وأشار حي الجناين إلى أنه وفقًا للتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة السويس، فإنه من المقرر أن يتواجد مندوب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة حي الجناين، بقرية عامر بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 17 و18 يوليو فقط، ومعه العقود التي جرى الموافقة عليها الخاصة بطلبات التقنيين بأراضي شرق القناة بالسويس بمنطقة عيون موسى.

وأوضح حي الجناين، بمحافظة السويس، أنه يجب على مزارعي شرق القناة بالسويس بمنطقة عيون موسى وهم أصحاب العقود وعددها 41 عقداً المنتظرين للتقنين، التوجه إلى رئاسة حي الجناين بمقر المركز التكنولوجي، لتوقيع العقود الخاصة بهم علما بأنه في حالة عدم الحضور في التوقيتات السالف ذكرها سيتم التوجه للتوقيع فرادى بعد مغادرة المندوب مع توقيع الغرامات المقررة بواسطة جهاز التعمير.