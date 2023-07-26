أحمد فايق في جولة بمدينة «بوسان» الكورية عبر برنامج «لوغاريتم» على «DMC»

أجرى أحمد فايق بجولة في مدينة بوسان الكورية ليكشف حياة مختلفة تمامًا، لشعب يأكل كل ما يعوم في الماء، قطعة من سوق السمك كما شبهها في حلقة جديدة من برنامج «لوغاريتم»، الذي يذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع على منصة «WATCh IT»، وفي الساعة 7 مساء الجمعة المقبلة على قناة «DMC».

أشار «فايق»، خلال حلقة برنامج لوغاريتم إلى أوجه التشابه بين المصريين والكوريين، في حب الأسماك وطبيعة الأكل وخصائص التعلق به، وقارن بين الأنواع البحرية في مصر وكوريا.

برنامج لوغاريتم على «DMC»

وأجاب «فايق»، عن السؤال الأهم، لماذا يعيش الكوريين كثيرًا؟ ويصل متوسط أعمارهم إلى 83 عامًا، وعلاقة طول العمر بتناول ما يشبه الكرنب المصري، وأهمية الجينسيج لدى الكوريين وما يثار حول تقويته للمناعة، كما كشف عن أهمية نبات الجينسيج والزيوت المستخلصة منه في شرق آسيا عامة.

ماذا لا يصاب الشعب الكوري بالسمنة؟

السؤال الأهم لجموع المصريين وجهه «فايق» للمتخصصين في كوريا: لماذا لا يصاب الشعب الكوري بالسمنة، وكيف يحافظون على رشاقتهم وأوزانهم المثالية، الإجابات المفاجئة حملت كثير من التفاصيل عن طبيعة الحياة في كوريا، وكيف أنهم رغم اقترابهم من سمات المصريين وحبهم للطعام، إلا أنهم يحافظون على طعام الألياف الذي يساعد في الهضم والحفاظ على الوزن.