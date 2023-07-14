انطلاق أولى حلقات برنامج «لوغاريتم».. بناء جسور من المعرفة مع العالم

انطلقت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، الذي يُعرض على قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، واستهل الموسم الجديد حلقاته بالحديث عن سبب التوجه إلى كوريا ومحاولة فك «اللوغاريتم والشفرة الكورية»، وهي مقولة إسحق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم: «لا بد أن نبني جسورًا من المعرفة مع العالم».

نيوتن وقصة الجاذبية

وقال أحمد فايق، مقدم البرنامج: «جميعنا يعرف عالم الرياضيات والفيزياء نيوتن، والمشهور بحكاية وجدتها، عندما كان يجلس في حديقة وسقطت عليه تفاحة على الأرض، فسأل نفسه سؤال: لماذا التفاحة سقطت على الأرض؟ وإجابة هذا السؤال هو قانون الجاذبية».

بناء الجسور مع الحضارة الإسلامية

وتابع: «نيوتن بنى جسورا مع الحضارة الإسلامية، فتعلم من الهمداني وابن الهيثم والبيروني وكثير من علماء المسلمين، وابن الهيثم بنى جسورا مع أرسطو وإقليدس، فلابد أن نبني جسورا مع العالم كله للمعرفة، وعندما نعرف سنتقدم وسنبني كل شيء نحلم به، بلدنا لا يمكن أن تقف وتكون أقوى بلد في العالم إلا إذا بنت جسور من المعرفة مع العالم أجمع».