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عضو بـ«النواب»: الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني ستحول المقترحات إلى واقع

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:28 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب

النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب

ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بالحوار الوطني، والتي جاءت لبلورة ما شهدته الجلسات الفعلية المعلنة من نقاشات ثرية حول كثير من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأضاف «بدوي» في تصريحات له: أن انطلاق الجلسات المتخصصة بمثابة بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة وتحويل مقترحات المشاركين إلى واقع حقيقي ملموس بعد عرضها على مجلس الأمناء ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجلسات المتخصصة للجان مباشرة الحقوق السياسية والصحة تتضمن خلاصة ما شهدته تلك اللجان من توافقات بين القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين المشاركين في الجلسات العامة لها.

ولفت عضو البرلمان إلى أن الجلسات المتخصصة تضم مشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات وممثلين عن جميع المشاركين في الجلسات العامة، مما يسهم في خروج توصيات متوافق عليها من الجميع بما يتماشى مع الدستور.

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