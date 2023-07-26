10 سنوات على التفويض.. عرض تفصيلي بتقنية الواقع المعزز لأحداث 26 يوليو

عرضت فضائية إكسترا نيوز، اليوم، تقريرا يحمل اسم «10 سنوات على التفويض.. عرض تفصيلي بتقنية الواقع المعزز».

وقالت الإعلامية نانسي نور، إنه قد مر 10 أعوام على تفويض الشعب للفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي آن ذاك، لمواجه العنف والإرهاب.

نور: الرئيس السيسي طلب من المصريين التفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل

أضافت «نور» خلال استعراضها للتقرير، أنه في 24 من يوليو 2013 طلب السيسي في كلمة من الشعب المصري بالنزول إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة 26 يوليو، لإعطاء القوات المسلحة والشرطة تفويضا وأمرا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل.

وتابعت: «بالفعل استجاب المصريون الذين ملئوا الميادين والشوارع، وكان ذلك بمثابة صفعة ضد من كان يشكك في ثورة 30 يونيو وشرعية ما قامت به القوات المسلحة، كما أكد على العلاقة المتينة بين الشعب وقواته المسلحة، وجاء تفويض الشعب بعد حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013».