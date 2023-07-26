هل تنخفض أسعار الذهب بعد إصدار شهادات دولارية؟.. مستشار «التموين» يجيب

تتجه الأنظار حاليا نحو أسعار الذهب وما ستؤول إليه من انخفاض أم ارتفاع أم استقرار في سعر الجرام والجنيه، خاصة بعد إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أمس، إصدار شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي.

كيف تؤثر الشهادات الدولارية على أسعار الذهب؟

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ إصدار البنوك المصرية شهادات دولارية الجديدة، قد يتسبب في استقرار ملحوظ في أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق المحلي، بعد القرار الحكومي بالإعفاء الجمركي لواردات الذهب من الخارج.

انخفاض أسعار الذهب

وعن احتمالية انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة، حال تزايد الإقبال على شراء الشهادات الدولارية المطروحة من البنوك، أوضح مستشار وزير التموين في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ سعر الجرام لن يشهد موجة كبيرة في الانخفاض، خاصة أنّ السعر المحلي حاليا هو الأقرب للسعر العالمي، وبالتالي لن تكون هناك قفزة قوية في الانخفاض، وإنّما سيُلاحظ حالة من الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر.