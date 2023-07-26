مشاركة عربية مميزة في «فينيسيا السينمائي».. فيلم و«عضوية لجنة تحكيم»

السينما العربية وصناعها جزء لا يتجزء من فعاليات ومهرجانات السينما العالمية، وتشهد الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي التي تنطلق في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل، وجود عدد من صناع السينما العرب سواء بشخوصهم في لجان تحكيم المسابقات أو بأعمالهم السينمائية في أقسام المهرجان المختلفة.

يتواجد الممثل الفلسطيني صالح بكري في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يترأسها المخرج الأمريكي دامين شازيل، إلى جانب مجموعة من أبرز صناع السينما في العالم، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة «آفاق» المخرجة التونسية كوثر بن هنية، ويتواجد المخرج المغربي فوزي بنسعيدي في لجنة تحكيم مسابقة «لويجي دي لورينتيس» للفيلم الأول.

تفاصيل فيلم «وراء الجبل» المشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

يشارك المخرج التونسي محمد بن عطية في مسابقة «آفاق» بفيلمه «وراء الجبل»، ويتنافس على الجائزة مع 16 فيلما، وتدور أحداث الفيلم حول «رفيق» الذي يخرج من السجن بعد قضاء 4 سنوات خلف الأسوار، ولا يكون لديه سوى خطة واحدة وهي اصطحاب ابنه وراء الجبال ويظهر له اكتشافه المذهل، ويجمع الفيلم في بطولته مجد مستورة، سامر بشارات، وليد بوشيوة، سلمى الزغيدي، حلمي دريدي، وسام بلغارك.