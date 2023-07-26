أسامة ربيع: 93% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تأميم قناة السويس عام 1956، كان واحدا من أهم الملاحم التي سطرها الإنسان المصري، مشيرًا إلى أنّ القناة مرت بمراحل كثيرة من التطوير بعد التأميم، لافتا إلى أن 93% من سفن العالم كله تمر بقناة السويس.

مرحلة ما قبل تأميم قناة السويس

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية في ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه حتى عام 1956 لم يكن يحدث أي تطوير في المجرى الملاحي وكان يتم استغلال القناة دون الإنفاق على تطويرها، وبالتالي فإن تصنيفها انخفض قبل التأميم.

التطوير بداية التأميم

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه مع بداية التأميم بدأ التطوير يتم في القناة، حيث اهتم بها رؤساء الجمهورية مثل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، بالإضافة إلى الملحمة الكبرى المتمثلة في قناة السويس الجديدة.

وأكد أنّ التطوير لم يتوقف، إذ رفعت قناة السويس الجديدة تصنيف القناة، كما أصبحت السفن الكبيرة تعبر في القناة، بالإضافة إلى الجيل الرابع من السفن.