«الخارجية الأمريكية» تشكر مصر لدعمها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

التقت، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، عددا من المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية، واستهلت لقائتها بتوجيه الشكر إلى مصر لدعمها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

زيارة مسئولين أمريكيين لمصر

ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي عقدت خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين، ومن بينهم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة.

نقاشات مصرية أمريكية لإصلاح الأمم المتحدة

أضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن النقاشات تركزت على الأولويات المشتركة، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).