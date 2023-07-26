مكان وموعد عزاء المنتج وليد فطين

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن موعد ومكان عزاء وليد فطين طليق المطربة بوسي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وكتبت إيناس عز الدين، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، قائلة: «عزاء واجب في المرحوم المنتج وليد فطين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته».

مكان وموعد جنازة المنتج وليد فطين

وأضافت: «الأربعاء 26 يوليو بشارع البحر الأعظم في مسجد الخلفاء الراشدين قبل قسم الجيزة ولا أراكم الله مكروه في عزيز لكم».

وفاة المنتج وليد فطين

وتوفي المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، أمس السبت، وذلك وفق ما نشره المطرب الشعبي حمزة الصغير في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

وكتب حمزة الصغير ناعيا وليد فطين: «لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين ويغفرلك.. فطين مكنش صديق مقرب بس فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه وكانوا من أقرب الناس ليه وكان فتحلوهم بيته، وطبعا اللي ظلموه أكيد عارفين نفسهم، وهو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة، خبر صادم بصراحة».