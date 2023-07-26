رسالة مؤثرة من مي كساب بعد وفاة والدها: الحمد لله على تسخيره لعباده الأوفياء

قدمت الفنانة مي كساب رسالة شكر لكل من وقف بجوارها خلال محنة والدها الصحية ثم وفاته بعد صراع مع المرض.

شكرا من قلبي لكل إنسان كان جنبي من أول مرض أبويا

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «شكرا من قلبي لكل إنسان كان جنبي من أول مرض أبويا وكل حد دعى لنا من قلبه حب الناس الصادق الخالي من أي مصالح بكنوز الدنيا وألف حمد لله على تسخيره لعباده الأوفياء في محنتي أبويا اللي علمني ورباني وخلاني بني آدمة فقدانه محنة كبيرة ادعوا لي أقدر أرضى بقضاء الله وقلبي يبرد وأقدر أعديها».

نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في وفاة والد مي كساب

وأقيم عزاء والد الفنانة مي كساب، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وتلقت مي كساب العزاء هي وزوجها مطرب المهرجانات أوكا.

وكانت مي كساب قد أعلنت عن وفاة والدها بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.