الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار موجة الحر.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة الحر، التي تشهد جمهورية مصر العربية منذ نحو 15 يوما، مؤكدة أنه سيكون بعد أقل من 48 ساعة مقبلة، بعد أن تراوحت درجات الحرارة المسجلة على القاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية بين 37-39 العظمى، في حين وصلت الحرارة المحسوسة لـ42 درجة.

الأرصاد عن موعد انكسار موجة الحر

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، إلى أن موعد انكسار موجة الحر سيكون خلال أقل من 48 ساعة، حيث أن الذروة مستمرة حتى غدا الخميس، لكن ستشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات على القاهرة الكبرى، بدءً من يوم الجمعة المقبلة، حيث تتراوح بين 35-36 درجة على القاهرة الكبرى، وتتروح على السواحل الشمالية بين 31-32 درجة.

ظواهر مناخية ترفع درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد، بعد إعلان موعد انكسار موجة الحر، أننا نشهد بعض الظواهر المناخية التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على صيف 2023، وذلك في مصر ودول المغرب العربي، ودول بلاد الشام، وجنوب أوروبا، وهي ظواهر تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وبشكل بعيد عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، منها منخفض الهند الموسمي، ومنخفض السودان، وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.