رئيس أمناء المنظومة العربية لحقوق الإنسان: نسعى لتحقيق هدنة في السودان

أكد علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضرورة العمل الجاد لتجاوز الأزمة المصيرية في السودان، مشددا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة «السودان على مفترق طرق حقوق الإنسان»، على أهمية أن يكون الاختلاف مصدر قوة وليس سببا للتشتت والضعف.

وأضاف أن المنظمة تسعى إلى وقف النزاع المسلح في السودان، بعدما تجاوز الـ100 يوم، بهدف ترسيخ النظام الديمقراطي ووضع دستور دائم ومتوافق عليه، مشيرا إلى أن السودان كان له حضور قوي وفعال في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان قبل 40 عاما.

دور السودان في تأسيس «العربية لحقوق الإنسان»

وأوضح أن الكثير من الأسماء السودانية اللامعة كانت ضمن مؤسسي المنظمة، مضيفا أن المنظمة تبذل جهدا كبيرا للتهدئة والوصول إلى هدنة حتى يتمكن المدنيون من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، كما أشار إلى سعي المنظمة الدائم لدعم كل الجهود المساندة للانتقال السلمي والمستدام للسلطة في السودان، بما يلبي آمال ومطالب الشعب السوداني.

توثيق الانتهاكات الجسيمة خلال النزاعات المسلحة

وأشار شلبي إلى اهتمام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ما شرعت المنظمة فيه منذ اليوم الأول لاندلاع النزاع في السودان، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة لتدمير المنشآت الحكومية ومنازل المواطنين والمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الطبية.