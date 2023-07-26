مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء.. المحسوسة 46 والصغرى 30

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء إرتفاعا جديدا فى درجات الحرارة، واستمرار موجة الحر التى تسود محافظات الجمهورية منتذ منتصف يوليو الجارى.

وسجلت عدة محافظات أعلى درجة حرارة خلال الموجة الحارة، وصلت العظمى إلى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة، والصغرى وصلت إلى 30 درجة.

أعلى درجة حرارة محسوسة في الجمهورية 46

سجلت درجات الحرارة العظمى بمحافظات: الوادي الجديد وأسوان 45 درجة، والأقصر وقنا 44 درجة، وسوهاج 43 درجة، أما درجات الحرارة التي يشعر بها المواطن فتزيد بواقع درجة مئوية في هذه المحافظات.

وسجلت أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الأربعاء وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية 30 درجة مئوية فى أسوان وأبو سمبل.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار، اليوم الأربعاء على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد بصفة عامة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية طقس حار رطب، أما فى ساعات الليل فيسود طقس مائل للحرارة رطب على جميع المحافظات.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء العظمى والمحسوسة كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.