استمرار ترميم العقارات المجاورة لمبنى حدائق القبة المنهار (صور)

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، وتحديدا المنطقة الشمالية، متابعة أعمال الترميم للعقارات المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة، الكائن بحارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، والتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات حفاظا على سلامة المواطنين تمهيدا لعودة السكان إلى مقر إقامتهم، كما يتم رفع مخلفات العقار المنهار .

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمه بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، حملة مكبرة لمواجهه التعديات والمخالفات بقرية الفواخير بالفسطاط، أسفرت الحملة عن استرداد 3 فواخير تم التعدي عليها من قبل بعض الأشخاص بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإسكان والمتابعة الميدانية والاشغالات، لمنع التعديات وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، وإحكام السيطرة، وردع المخالفين، بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتنفيذ القانون ومواجهة أي مخالفات أو تعديات على الفور.

إنارة قرية الفواخير

وقامت أجهزة حي مصر القديمة بالقاهرة برفع كفاءة شبكة الإنارة بنطاق الحي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتم إجراء إصلاح وصيانة لأعمدة وكشافات الإنارة بقرية الفواخير من أجل خدمة أفضل، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للموقع .