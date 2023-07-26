سبب وفاة الشاعر شوقي حجاب.. أزمات صحية متتالية

ما سبب وفاة الشاعر شوقي حجاب؟.. سؤال طُرح منذ قليل، عقب إعلان زوجته الفنانة نهلة ياسين، وفاته عن عمر ناهز 77 عامًا، مُحددة مكان وموعد جنازته، قائلة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إنّ الصلاة ستكون في مسجد الشرطة في أكتوبر.

تفاصيل وفاة الشاعر شوقي حجاب

أزمات صحية عديدة، شكلّت سبب وفاة الشاعر شوقي حجاب، تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ومنها إصابته بجلطة دماغية في المخ وقبلها الإصابة بمرض السرطان.

مرض الشاعر شوقي حجاب

وعن تفاصيل الحالة الصحية التي تعد بشكل مباشر سبب وفاة الشاعر شوقي حجاب، وأصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى في مارس 2022، ومكث بالمستشفى نحو 3 أسابيع ليخرج بعدها لاستكمال العلاج في المنزل.

كما يدخل في سبب وفاة شوقي حجاب، أنّ الشاعر الكبير سبق وتحدث في 2021 عن الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، واستدعت تدخل وزارة الصحة، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، منذ 5 أيام للخضوع لبرنامج العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، وتبيّن بعدها أنّه يعاني من أحد أنواع السرطانات والتي تستدعي علاجه بشكل دوري.

وفي الساعات الأخيرة قبل رحيله، أعلنت زوجته الفنانة نهلة ياسين، نقله إلى غرفة الرعاية المركزة بمستشفى زايد التخصصي، حيث نقل منذ ما يزيد على أسبوع إلى المستشفى بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للعلاج على نفقة الدولة.