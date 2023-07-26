عضو بـ«صحة الشيوخ»: توافق بـ«الحوار الوطني» على دعم الأطباء للبقاء في مصر

أشاد محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بانطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بلجنة الصحة في الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

«البدري»: الحوار الوطني أوصى بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية

وأشار «البدري»، في تصريحات له اليوم، إلى توصية الحوار الوطني بضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحد النظم الدولية، باعتباره أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر لأنَّه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر.

«البدري» يثمن إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي، مؤكّدًا أنَّ الجلسات المتخصصة هي خلاصة النتائج التي خرجت منها الجلسات العامة بالنسبة للجان التي أنهت مناقشاتها العامة، مشيرًا إلى أهميتها في تأكّيد جدية الحوار والعمل على إنجاحه خاصة أنها ترد على مزاعم المشككين.