حذر في الأسواق العالمية للذهب.. والمتداولون يتجنّبون الرهانات الكبيرة

كشفت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، عن أنّ أسعار الذهب العالمية ارتفعت لليوم الثاني على التوالي، ويبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، حيث سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.3%، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1971 دولارا للأونصة، بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة، حيث تجنّب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة، في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

توقعات أسعار الفائدة القادمة

وتشير التوقعات حاليا في الأسواق، إلى قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، على أن يشير البنك إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم في يونيو والتباطؤ الذي بدأ في الظهور في بيانات قطاع العمالة، بينما هناك توقعات في الأسواق باحتمال يصل إلى 35% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع ثانٍ لأسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل.-