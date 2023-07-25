هل تنخفض أسعار الذهب مع طرح شهادات جديدة بالدولار؟.. خبير يوضح

يظل الذهب أداة للتحوط وحفظ قيمة القيمة، مع ارتفاع معدلات التضخم وتنوع مجالات الاستثمار في مصر، ويشهد سوق الذهب حالة من التذبذب تميل أكثر إلى الانخفاض خلال الفترة الحالية، خاصة مع السماح بدخول الذهب من الخارج، ما يجعله فرصة للاستثمار، ولكن مع إصدار الشهادات الدولارية الجديدة، قد نرى الاتجاه الأكثر إلى الشهادات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، توقعات لتحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، وهل يتأثر المعدن الأصفر بإصدار شهادات ادخار جديدة بالدولار؟

الاستثمار والأوعية الادخارية بالدولار

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن إصدار أوعية ادخارية جديدة من البنوك المصرية بالدولار الأمريكي، قد يكون له تأثير خلال الفترة المقبلة على تحركات الذهب، وقد نشهد انخفاض المعدن الأصفر.

وأضاف الخبير المصرفي، في حديثه لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال على الاستثمار في الدولار والأوعية الادخارية بالدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يدعم احتمالية استقرار أو انخفاض أسعار الذهب، وتظل هذه احتمالات قائمة في ظل تغيرات حادة في الأسواق العالمية؛ نظرًا لاستمرار الأزمات العالمية الراهنة.

الشهادات الدولارية الجديدة

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أعلنا اليوم الثلاثاء، 4 شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي، وهي شهادات «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» من البنك الأهلي، وشهادات «القمة» و«إيليت» من بنك مصر بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.