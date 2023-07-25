عاجل .. أسعار الذهب الآن في مصر.. تراجع كبير لعيار 21

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023، بنحو 15 جنيها في الجرام، مقارنة مع الأسعار في التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2150 جنيها مقارنة بـ2165 في مستهل التعاملات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في وقت كتابة التقرير 2150 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 2165 في تعاملات الفترة الصباحية، بخسائر تقدر بنحو 15 جنيهًا في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في وقت التقرير 2457 جنيهًا، مقارنة بـ2474 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم، بخسائر تقدر بنحو 17 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 وقت كتابة التقرير 1843 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ1856 في تعاملات الفترة الصباحية، بخسائر نحو 13 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 وقت كتابة التقرير 2252 جنيهًا للجرام، مقارنة مع 2268 في تعاملات الفترة الصباحية، بخسائر نحو 16 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 وقت كتابة التقرير 1433 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ1443 في تعاملات الفترة الصباحية، بخسائر نحو 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 وقت كتابة التقرير 1229 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ1237 في تعاملات الفترة الصباحية، بخسائر نحو 8 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب إلى 17 ألفًا و200 جنيه، مقارنة بـ17 ألفًا و320 جنيهًا في التعاملات الصباحية بخسائر نحو 120 جنيهًا.