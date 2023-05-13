وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا

عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني صباح اليوم اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

ماذا يناقش الحوار الوطني غدا؟

جاء الاجتماع من أجل الانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية ووضع خريطة جلسات الحوار الوطني.

كما ناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

حضور الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.