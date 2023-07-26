10 معلومات عن المحطة الوسيطة في شارع بورسعيد بعد تسليمها لمحافظة القاهرة

بعد تسليم وزارتى التنمية المحلية والبيئة، المحطة الوسيطة الثابتة في شارع بورسعيد اليوم الأربعاء إلى محافظة القاهرة، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن المحطة، بناء على تقرير لوزارة التنمية المحلية في السطور التالية:

- توفر المحطة الخدمة لـ8 أحياء بطاقة 1500 طن يوميا.

- مساحة المحطة الوسيطة 4381 مترا مربعا، والمحطة مؤمنة بسور خرساني ويتم تغطيتها بجمالون معدني.

- توجد 6 باكيات داخل المحطة لتلقي المخلفات.

- مجهزة بمنظومة تأمين بها خزانات حريق سعة 60 مترا مكعبا.

- المحطة مزودة بميزان بسكول حمولة 50 طنا، كما تحوى غرفة تحكم.

- مبنى الخدمات داخل المحطة يشمل 4 غرف ومسجد ودورات مياه.

- المحطة مزودة بـ10 كاميرات مراقبة للتأمين.

منظومة المخلفات

- وزارة التنمية المحلية تنسق مع الجهات المختصة والمحافظات بشأن مستجدات منظومة المخلفات.

وزارات تشارك فى منظومة النظافة

- 4 وزارات مع الهيئة العربية للتصنيع تشارك في تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات

- استهداف تحسين البيئة والحد من التلوث والمخلفات، وإزالة التراكمات أولا بأول والعمل على تدويرها.

- التشديد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لمشروعات منظومة المخلفات.

- العمل على نيل رضا المواطنين بشأن منظومة النظافة.