التنمية المحلية تعلن عن خطتها التدريبية.. 10 شروط لترشح الموظفين للدورات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن الخطة التدريبية للعام الجديد 2023-2024، وشروطها العامة، وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين، والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظة التابع لها.

وأكدت الوزارة، استجابة المحافظات للمشاركة في جميع الدورات التدريبية وعقد اختبارات تحديد المستوى، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المستهدفين للتدريب، ثم ترشيح العدد المطلوب لخوض المرحلة الثانية من اختبارات تحديد المستوى في مركز تدريب سقارة، وفق الجدول الزمني المخطط لها مع تيسير مهمة من يتم ترشيحهم للحصول على الدورات.

خطة التدريب

وحددت وزارة التنمية المحلية شروط ترشيح المتدربين للحصول على دورات التنمية المحلية بمركز سقارة، لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ومن تلك الشروط:

- أن يكون المرشح من الفئة المستهدفة بالدورة سواء وظيفة أو جهة العمل.

- أن يكون احتياجه للدورة لتطوير مهاراته في العمل والارتقاء بمستوى جهة عمله لضمان العائد من التدريب.

- ألا يزيد السن عن 58 عاما في أول يوليو 2023.

- لا يتم ترشيح نفس الشخص لأكثر من اختبار تحديد مستوى واحد في نفس الخطة التدريبية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.

- اجتياز اختبارات تحديد المستوى بمركز تدريب سقارة وفق الشروط الخاصة للتقدم لها والدورات المستهدفة بها.

- يكون حسن السلوك الوظيفي، وعدم وجود جزاءات عليه آخر 3 سنوات.

- ألا يكون شارك في نفس الدورة آخر 3 سنوات.

- ألا يزيد عدد الدورات المرشح لها من المحافظة مباشرة عن 2 دورة طوال الخطة ولا ينطبق ذلك على الدورات التي يتم الترشيح لها من الوزارة أو مركز سقارة.

موانع التدريب

- ألا يكون المرشح للتدريب من العمالة اليومية أو غير المنتظمة أو الاستعانة المؤقتة طبقا لقواعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ألا يكون من أصحاب الأمراض التي لا تتفق مع الالتزام بالتدريب وساعاته.