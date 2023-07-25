«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن الرقابة على الأسواق في 4 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا عن جهود محافظات كفر الشيخ والدقهلية والمنيا والبحيرة بشأن الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدى للغش التجاري بأنواعه كافة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وفي محافظة كفر الشيخ، أسفرت الحملات عن تحرير 175 محضرا نتيجة الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتنوعت المحاضر المحررة بين توقف عن الإنتاج، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء من الإنتاج وعدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر ضبط دقيق مدعم وعدم وجود شهادة صحية وبيع بأزيد من السعر.

أما في المنيا، شنت أجهزة المحافظة مع مديرية التموين، حملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا في مطاي، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي سمالوط جرى تحرير 33 محضر نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وتحرير 18 محضرا في حملات بديرمواس.

وفي محافظة البحيرة، جرى ضبط 475 كيلوجراما أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 5 بدالين تموين بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية.