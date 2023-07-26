تسليم أثاث وأجهزة كهربائية للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

سلمت جمعية الأورمان أثاثا منزليا وكهربائية وكولديرات مياه لعدد 15 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية الجبل 1 بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وذلك لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم.

تضافر جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني

واكدت أمل أبوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، خلال تصريحات صحفية تضافر جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى، معربة عن شكرها لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجه تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنه جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا القرى.

توفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن المستفيد من هذه الخدمات المقدمة هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام ـو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، حيث تسعى الجمعية لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجا.