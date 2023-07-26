رئيس «خطة النواب»: لا يوجد قانون جديد بفرض رسوم أو ضرائب على السجائر

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي قانون جديد بفرض رسوم أو ضرائب على السجائر، مؤكدًا أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي لم يوافق على فرض أي رسوم جديدة.

الزيادة في أسعار السجائر تعود لارتفاع أسعار الخامات عالميا

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الزيادة في أسعار السجائر تعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار التبغ عالميا وارتفاع التكلفة ولا تتعلق برسوم أو ضرائب ولكن الزيادة صادرة عن الشركة والتجار، مؤكدًا أن هناك أيضا استغلالا وممارسات من بعض التجار.

وأشار «الفقي»، إلى استقرار أسعار السجائر، خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الرقابة لوقف استغلال بعض التجار، مشددا على أنه لا دخل للبرلمان بالزيادات الأخيرة.

من جانبه، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن السجائر والتبغ من أعلى الخامات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها عالميا، بسبب قلة المعروض مع توقف خطوط الإمداد.

تراجع إنتاج التبيع بنسبة 60%

وأشار وكيل اللجنة، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، إلى انخفاض الإنتاج من التبغ في السوق المحلية بنسبة 60% عما كان ينتج سابقا وبالتالي تعطش السوق؛ ما أدى للارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن ممارسات التجار أدت لظهور سوق سوداء عمقت من الأزمة مع قلة المواد الخام وقلة الإنتاج من السجائر سواء المحلي أو المستورد.