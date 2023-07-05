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«خطة النواب» توافق مبدئيا على إلغاء الإعفاءات الاقتصادية الممنوحة لجهات الدولة

كتب:

ولاء نعمه الله
02:39 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة و الموازنة في مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وجهات الدولة الأخرى عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم، دون تمييز.

وينص مشروع القانون على إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الخاصة بأجهزة الدولة، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.