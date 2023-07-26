ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا محملة بـ63 ألف طن قمح  

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 9 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة «AAI PRELUDE» والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34691 طنا تشمل 1200 طن يوريا و20 طن مولاس و3800 طن علف و1935 طن حديد و6713 طن رمل و2576 طن أسمنت معبأ و1050 طن سكر معبأ و17397 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37277 طنا تشمل 7094 طن خردة و956 طنا خشب زان و7298 طن ابلاكاش و4500 طن كسب صويا و780 طن كسب عباد و5519 طن حديد و10601 طن قمح و1920 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 529 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 106 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة و كوم أبو راضي وأسيوط، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5629 شاحنة.