إشادات برلمانية بمحطة قطارات «بشتيل»: نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشروع محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، مؤكدين أن المحطة دليل على التطور الكبير الذي تشهده حاليًا منظومة السكك الحديدية، غذ أنها تتمتع بإمكانيات تضعها في مصاف المحطات العالمية والتي ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع

وأضاف النواب خلال زيارتهم لمحطة سكك حديد صعيد مصر، أنه بافتتاح المحطة، التي تعادل ثلاثة أضعاف محطة مصر ستمثل نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية، خاصة وأن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا، وتشتمل على مبنى رئيسي بإجمالي مساحة بنائية 112.000 متر مربع وملحقات من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة.

عمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2

كما أشاد النواب بتجهيزات المحطة من حيث وجود خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 متر مربع وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 متر مربع، كما أن المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن وفر حوالي 7500 فرصة عمل.

وضم وفد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلا من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، والنائب عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، والنائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب.

كما ضم النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، والنائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب صلاح أبو هميله رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الشعب الجمهوري، والنائب كمال أبو جليل عضو مجلس النواب والنائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب والنائب شحاته أبوزيد عضو مجلس النواب والنائب عمر القطامي عضو مجلس النواب والنائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ والنائب وليد المليحي عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق حسنين عضو مجلس النواب.