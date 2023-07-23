وصول 9 قطارات للعمل في مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن وجود توجيهات بإعادة الشيء إلى أصله على الطرق الموجودة ‏بقطاعات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»، لافتا إلى وصول 9 قطارات من إجمالي 30 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل، والجاري تصنيعها حاليا وفقا ‏للجدول الزمني المحدد ضمن توريد الوحدات المتحركة.

خطة شاملة للاستغلال التجاري

وأشار التقرير إلى وضع خطة شاملة للاستغلال التجاري للمشروع، سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل، أو المحطات، لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

وأوضح التقرير أنّه جرى التأكيد على ضرورة العمل على مدار الساعة، وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الذكي صديق البيئة، والذي يتم إدخاله لأول مرة في مصر.

الربط مع وسائل النقل الأخرى

يخدم مشروع المونوريل التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر، مثل مشروع الإسكان الإجتماعي، ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر، والتوسعات الجنوبية، ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة – الإسكندرية - مطروح» في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل.