«النقل»: وصول أول قطارات الخط الكهربائي السريع في نوفمبر المقبل 

أكدت وزارة النقل تقدم معدلات تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الممتد من السخنة مروراً بالعلمين إلى مرسى مطروح، مضيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن أول قطارات الخط الأول يجري تصنيعه في شركة سيمنز الألمانية حالي، تمهيدا لنقله إلى مصر في شهر نوفمبر المقبل، على أن يخضع للتجربة في المسافة بين السخنة والقاهرة الجديدة خلال عام 2024.

التعاقد مع سكك حديد ألمانيا لإدارة المرحلة الأولى من الشبكة

وأشارت وزارة النقل إلى التعاقد مع سكك حديد ألمانيا «DB» على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع، بطول 2000 كيلومتر، لمدة 20 عاما، مع استمرار ملكيتها للوزارة، مضيفة أن دراسات الجدوى الاقتصادية أثبتت أن المشروع قادر على استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاماً.

نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل

في تصريحات لـ«الوطن»، توقع الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، أن يحقق مشروع القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل المصرية، كما يسهم في خلق مسارات جديدة لحركة المواطنين والتنمية.

وأضاف أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل متنوعة، لافتا إلى أنه «يجري تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، إذ راعت فيه وزارة النقل تدقيق أماكن المحطات بشكل يخدم مختلف المسارات».