أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2170 جنيها

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، استقراراً داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار خلال شهر واحد، بنحو 55 جنيهاً، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2170 جنيهاً، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2480 جنيهاً للشراء.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تدولاً، 2170 جنيهاً.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة 1860 جنيهاً.

أسعار الذهب في منتصف التعاملات

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الأن 2273 جنيها للشراء.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1447 جنيها.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 1240 جنيهاً.

سعر جنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لأسعار الجنيه الذهب والأونصة من المعدن الأصفر، في منتصف تعاملات اليوم، فقد شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث سجل الجنيه الذهب 17360 جنيهاً، فيما بلغ سعر الأونصة الذهبية 77128 جنيهاً للشراء.