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ضبط متهمين بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
03:02 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
ضبط ـ صورة تعبيرية

ضبط ـ صورة تعبيرية

ألقت قوات الأمن في وزارة الداخلية، القبض على شخصين في القاهرة بتهمة إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع،  2 كابينة شبكة، و5 كروت تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهتهما أقرا بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات في أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي، وإعادة عرضها للمواطنين مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات