ما سبب الشعور بالغثيان والدوار في وسائل المواصلات؟.. «الصحة» تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا، أوضحت خلاله السبب الرئيسي وراء شعور البعض بالغثيان والدوخة والتعرق خلال استقلال وسائل المواصلات، وأرجعت ذلك إلى الإصابة بدوار البحر أو دوار الحركة.

طرق علاج دوار البحر

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه عند الشعور بدوار البحر لا بد من تجنب الجلوس في الكرسي الأمامي، وإغلاق العين، والتنفس البطيء، ومضغ العلكة.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الحصول على أدوية ​دوار البحر، والتي تساعد في حدوث التوازن المطلوب، ولكن بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

علاج الدوخة ودوار البحر في المنزل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان علاج الدوخة في المنزل بطريقة بسيطة، وهي:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات.

- شرب كمية وفيرة من المياه على مدار اليوم.

- التقليل من التوتر.

- تناول الزنجبيل.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى وجود أعراض يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة حال ظهورها، وهي:

- شحوب الوجه.

- ضيق التنفس وقصر النفس.

- الشعور بالضيق وعدم الراحة.

- التعرق.

- التثاؤب والشعور بالنعاس.

- صداع الرأس.

- الشعور بالقلق.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين؛ بالاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والإطلاع على أقرب مستشفى، لافتة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة والطوارئ التي قد تحدث بسببها.