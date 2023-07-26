شروط القبول في ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮواي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

حددت وزارة التربية والتعليم تنسيق وشروط القبول في ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮواي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، والتي تعد شريكة مع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄفى، للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضحت على الموقع الرسمي لها أن التقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري على موقعها الرسمي، موضحة ما يلي:

سنوات الدراسة في ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮواي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

التخصصات

- ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ.

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ والكهرباء.

- الشبكات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت .

المميزات

- الحصول على ﺷﻬﺎدة ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

- اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌملى أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي .

- ﺗﻮﻓﻴﺮاﻟﺰي اﻟﻤﺪرسى.

- ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺪرﻳب .

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية .

- العلوم الفنية فى مجال التخصص .

- التدريب العملي .

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

- لا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول 2020.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.