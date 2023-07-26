محافظة القليوبية: إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة خلال ساعات

أعلنت محافظة القليوبية أنه من المنتظر إعلان تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة عقب عرض مذكرة وكيل وزارة التعليم بالأماكن الشاغرة في المدارس للنزول بمجموع قبول الثانوي العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 .

موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة القليوبية

ونشرت محافظة القليوبية منشورا علي الصفحة الرسمية للمحافظة جاء فيه أنه من المنتظر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام عقب غلق باب التقدم في الصف الأول الثانوي العام.

تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية والحد الأدني

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالثانوي العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 بحد أدنى 225 درجة لكل المدارس الثانوية العامة بإدارات تعليم المحافظة مع استثناء الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو اكثر من شرط التوزيع الجغرافي، حيث من المتوقع النزول بالمجموع في المرحلة الثانية بحد أدنى جديد وفق الكثافات المتاحة والأماكن الشاغرة مع تحديد الحد الأدني لفصول الخدمات

يذكر أن أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام للحاصلين علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 2 صورة البطاقة الصحية

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها

- صورة بطاقة ولي الأمر

-4 صور شخصية حديثة

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح

- 20 طابع مهن تعليمية

- 1 طابع تعليمي

- ملف ورقي

- حافظة بلاستيك بكبسولة