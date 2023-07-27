«يارا» 9 سنوات تخطف القلوب بصوتها العذب: «نفسي أغني في دار الأوبرا»

اكتشفت والدتها موهبتها في الغناء وهي في عامها الثالث، لتصبح يارا كامل ابنة الـ 9 سنوات، الأشهر بين مواهب الغناء على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وتشارك بالغناء في جميع حفلات ومناسبات التربية والتعليم، وأصبحت أيضاً أيقونة الغناء لمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات بإدارة العجمي التعليمية، وغنت بمكتبة الإسكندرية وقصر ثقافة الأنفوشي، لتأثر الجميع بصوتها المميز وتلفت الأنظار إلى موهبتها.

«يارا»: بحلم أغني في الأوبرا

تروي «يارا» لـ«الوطن»، أنها بدأت الغناء منذ 6 سنوات، وكان عمرها وقتها 3 سنوات، ولأن شقيقتها الكبرى سارة، مطربة تعلمت منها كثيرًا، ثم ألحقتها والدتها بمركز تدريب للصوت حتى أصبحت تجيد الغناء، وتشدو لكبار المطربين مثل كوكب الشرق أم كلثوم: «أختار الأغاني التي بها رسالة أو تكون ذات معاني قوية، حتى يكون غنائي ذو هدف، وأحلم بالغناء في دار الأوبرا المصرية، لتكون بداية انطلاقي الحقيقة، ويقول لي الكثيرون أنّ صوتي قويًا وأغني بثقة، وما زال الوقت أمامي لتحقيق أحلامي، فأنا طالبة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات، والمدرسة تقدم لي دعما كبيرا عبر المشاركة بكل حفلات التربية والتعليم على مستوى الإسكندرية».

والدة المطربة الصغيرة: بنتي متفوقة دراسيًا

وأشارت والدة يارا، إلى أنّ ابنتها منذ صغرها وهي تدندن بالغناء، حتى بدأت تغنى جملا كاملة في سن الثلاث سنوات، وألحقتها بمركز لتنمية مواهب الغناء، وتلقت تدريبات على الصوت، وهي تغني الآن بكل المقامات الصوتية، وتشارك في حفلات كثيرة: «حتى في المنزل نحب أن نسمعها، بالإضافة إلى صوتها الجميل، فهي تمتاز بخفة الدم، ويضاف إلى موهبتها أنها متفوقة دراسيًا، فهي من الأوائل».