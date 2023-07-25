إخماد حريق محدود في شقة سكنية بالموسكي

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود شب في شقة سكنية بمنطقة الموسكي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.

وكلّفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء سكان الشقة محل البلاغ لسماع أقوالهم لمعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الموسكي، وعلي الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.