اللجنة العامة للانتخابات الأطباء: غلق باب التنازلات أمام المرشحين غدا

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أن غداً، آخر موعد لتقديم تنازلات المرشحين في انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية.

أكدت اللجنة العامة للانتخابات نقابة الأطباء، في بيان، أنه حتى الآن، تنازل 83 طبيبا مرشحا عن 96 مقعدا، وأشارت أيضاً إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات في مواعيد العمل الرسمية، ويجري تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقاري.

إجراء انتخابات نقابة الأطباء 13 أكتوبر المقبل

ولفتت أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيجري إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل، بمقار النقابات الفرعية وسيجري تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.

12 مرشحا على منصب نقيب الأطباء

وكان قد تقدم 12 مرشحا على منصب نقيب الأطباء وفقا للكشوف الأولية لانتخابات الأطباء، كما ستجرى الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.