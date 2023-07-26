«الغد» يجتمع بممثليه في تنسيقية شباب الأحزاب لتفعيل خطة هيكلة الحزب

اجتمع أمس الثلاثاء، المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وإسماعيل محمد إسماعيل السكرتير العام والمستشار سمير عبد العظيم نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والإدارية، بممثلي الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستغرق الاجتماع ثلاثة ساعات تم خلالها الاستماع للأفكار المستقبلية الخاصة بكل عضو و كيفية الاستفادة والتعاون المشترك مع كافة اللجان المتخصصة بالحزب من واقع التدريب والتثقيف.

أبرز توصيات الاجتماع

وأسفر الاجتماع عن التوصيات الآتية:

• أن ينعقد الاجتماع بصفة دورية شهرية

• المشاركة الفعالة لأعضاء التنسيقية في اللجنة المشكلة لانعقاد صالون الغد السياسي

• العمل على مشروع موحد نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة المصرية يقدم الى تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين باسم حزب الغد.

وأثنى رئيس الحزب موسى مصطفى موسى بالدور الفعال الذى تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصقل الكوادر الحزبية من خلال التدريب والتثقيف والمشاركة الفعالة بالمنتديات والمؤتمرات من أجل خلق كوادر شبابية يكون لها دور قيادي مستقبلا.

الاجتماع التنظيمي الأول

ومن جهته، صرح إسماعيل محمد إسماعيل السكرتير العام لحزب الغد، في بيان له بأن هذا الاجتماع هو الاجتماع التنظيمي الأول والخاص بممثلي الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب و السياسين، ويأمل في المستقبل القريب بأن يراهم جميعا في مراكز مرموقة من خلال وجودهم وتدريباتهم ومشاركتهم في كافة المنتديات داخل التنسيقية.

وأشار إلى أن الحزب لدية 12 ممثلا بالتنسيقية ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بعد الاجتماع الذى تم الأسبوع الماضي بالسادة نواب ومساعدين رئيس الحزب وسيتم عقد الاجتماع الثالث الأسبوع القادم لأمناء المحافظات واللجان والاجتماعات الثلاثة الغرض منها هو تفعيل الخطة العامة لهيكلة الحزب ليواكب المرحلة السياسية القادمة.