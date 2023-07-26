حبس المتهمة بقتل صديقتها وآخر 15 يوما في الغربية

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية حبس المتهمة بقتل صديقتها وآخر 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت جهات التحقيق سرعة استدعاء والدة المجني عليها من محبسها لأخذ عينه بصمة وراثية منها ومطابقتها مع عينة الجثة للتأكد من هوية المجني عليها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

بداية الواقعة

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سبرباي التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل جوال وملقاة على حافة أحد المصارف.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات، التي أجراها ضباط البحث الجنائي، أن الجثة تخص طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتدعى فرح محمد وتبلغ من العمر 18 عاماً.

خلافات سابقة

وكشفت التحريات أنها الفتاة لقيت مصرعها بطعنة نافذة على يد صديقتها وتدعى «آية.ه.ا» حال تواجدهما داخل شقة الأخيرة، وتركتها لمدة 3 أيام، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم بشأنهم.