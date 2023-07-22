المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع في قتل آخر بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمًا بالشروع في قتل أحد الأشخاص بسبب خلافات فيما بينهما في دائرة قسم المطرية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم «سامح. م» في أغسطس من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل أحد الأشخاص بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية تطورت إلى تطاول بالأيدي بينهما، وانتهت باستلال الأول سلاح ناري من بين طيات ملابسه مُصيبًا المجني عليه.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاحا ناريا «فرد خرطوش» دون مسوغ من الجهات المختصة.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات في دائرة القسم بوصول المجني عليه مُصاب بعيار ناري إثر ادعاء حدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وتبين أن المتهم والمجني عليه بينهما خلافات قديمة تطورت إلى مشاجرة، وتم إلقاء القبض على الأول، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.