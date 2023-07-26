انتهاء تصوير فيلم العميل صفر لأكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، انتهاء تصوير فيلم «العميل صفر» منذ قليل، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

انتهاء تصوير فيلم العميل صفر

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة وهو بلوك غريب، وعلق عليها: «فركش فيلم العميل صفر وفضيت لك يا هضبه Amr Diab بعتذر عن سوء منظري».

تفاصيل فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أكرم حسني، فاطمة البنوي، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.