«الرعاية الأسقفية» تنظم يوما للكشف الطبي بمنشأة البكاري

نظم قطاع التنمية، أحد قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي يوما للكشف الطبي ضمن حملة 100 يوم صحة، ومبادرة صحة مرأة للكشف عن أمراض الثدي، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمنشأة البكاري في الجيزة.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي للسيدات.

تقديم الخدمات الطبية لـ51 شخصا

خدمت القافلة 51 فردا من الرجال والسيدات، إذ تمت إحالة بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم، إذ من المقرر تنظيم يوم آخر للفحص خلال أغسطس المقبل.

حضر اليوم الأستاذة نوال رائدة ريفية بالمنطقة الطبية بمنشأة البكاري لتقديم توعية عن الحملة وأهدافها والأنشطة المُقدمة من الوحدة الصحية والدكتورة الشيماء أحمد ونادية خليفة من فريق التمريض، بالإضافة لفريق العمل بالمركز الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية «الابيسكوكير» هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.