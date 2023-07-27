تفاصيل برنامج «المعلوماتية الحيوي» بكلية «حاسبات كفر الشيخ»

تستعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، لاستقبال دفعة جديدة للدراسة في برنامج «المعلوماتية الحيوي»، وذلك ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد الكلية.

برنامج المعلوماتية الحيوية في كلية الحاسبات والمعلومات

وفيما يلي، ننشر أهم المعلومات عن برنامج «المعلوماتية الحيوية» في كلية الحاسبات والمعلومات، وفقا لموقع جامعة كفر الشيخ:

- البرنامج يهدف لإعداد خريج متميز قادر على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية، ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصرية والدولية.

- مدة الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات، أربع سنوات، يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص «المعلوماتية الحيوي».

البرنامج لطلاب الثانوي العام

- البرنامج الخاص ليس له توزيع جغرافي متاح لجميع المحافظات، إذ إنّه للثانوي العام فقط لطلاب شعبتي «علمي علوم، وعلمي رياضة».

- البرنامج ليس له امتحان قدرات، بل يدرس طلاب علمي علوم، مادة «أحياء»، وطلاب علمي رياضة مادة «رياضيات»، ويدرس طلاب الشعبتين نفس المنهج، ويتم دراسة مفاهيم المعلوماتية الحيوية بالمجال الطبي وصناعة الأدوية والأجهزة الموجودة في المستشفيات.

- لوائح الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

- تحديد درجات القبول في البرنامج بعد ظهور تنسيق قطاع الحاسبات والمعلومات، ويقبل القسم، طلاب الثانوي العام بشعبتي «علمي علوم، وعلمي رياضة»، وطبقا للحد الأدنى لقطاع الحاسب والمعلوماتية.